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Футбол

Потенциальный соперник Шахтера усилился полузащитником сборной Турции

Оркун Кокджю стал игроком Бешикташа.
Сегодня, 20:58       Автор: Василий Медвидь
Оркун Кокчу / Getty Images
Оркун Кокчу / Getty Images

Турецкий Бешикташ улучшил линию полузащиты.

Стамбульский гранд усилится Оркуном Кокчу из Бенфики. Об этом сообщила пресс-служба лиссабонцев.

24-летний турок переберется в стан «орлов» на правах аренды с обязательным выкупом. Сумма трансфера составила 25 млн евро + 5 млн евро бонусами.

Отметим, что Бешикташ станет соперником Шахтера в Лиге Европы, если «горняки» пройдут Ильвес. В первом матче украинский клуб переиграл финский коллектив со счетом 6:0.

Напомним, ранее стало известно, что Бешикташ хочет подписать английского защитника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы шахтер бешикташ

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