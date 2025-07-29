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Рух презентовал новую форму на сезон

Львовский клуб отметил свои амбиции.
Сегодня, 11:25       Автор: Митя Шитко
Рух Львов / Рух Львов
Рух Львов / Рух Львов

Рух представил комплект формы на сезон-2025/26.

Экипировка создана в партнерстве с итальянским брендом Kappa.

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Ключевой идеей формы стала латинская фраза Per Aspera Ad Astra (Сквозь тернии к звездам), символизирующая непростой, но амбициозный путь клуба.

"Эта форма – для тех, кто не ищет легких дорог. Для тех, кто двигается вперед, несмотря ни на что".

На форме изображены местность и звезды, подчеркивающие концепцию преодоления трудностей ради достижения цели. Особое внимание уделено игровым номерам – их пересекает стилизованная звезда, символизирующая стремление к признанию.

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