ФИФА сняла трансферный бан с известного украинского клуба

ФИФА сняла трансферный бан с полтавской Ворсклы. Об этом стало известно с сайта организации.

В списке клубов, которые сейчас не могут регистрировать своих новичков, больше нельзя найти «зелено-белых».

ФИФА давала бан Ворскле трижды: 8 апреля, 30 апреля и 26 мая.

Данные ограничения запрещали полтавчанам регистрировать новичков в течение трех трансферных окон. Они были наложены из-за невыполнения финансовых обязательств перед Ардитом Толи.

Напомним, ранее сообщалось, что Рух представил новую форму.

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