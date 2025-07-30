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Футбол

Лучший бомбардир двух сезонов Первой лиги Украины получил ранение на войне

Матвей Бобаль защищает Украину от российских оккупантов.
Сегодня, 09:00       Автор: Митя Шитко
Матвей Бобаль
Матвей Бобаль

Украинский форвард Матвей Бобаль получил ранение во время выполнения боевого задания в рядах ВСУ на войне с Россией.

Как сообщает UA-Футбол, 41-летнего мужчину мобилизовали в ряды ВСУ в 2024 году. Он попал в состав 225 отдельного штурмового полка, где занимался эвакуацией раненых бойцов.

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Некоторое время назад, во время эвакуации Бобаль попал под вражеский обстрел. Из 8 членов эвакуационной группы выжили только двое, среди которых и Матвей. Он получил контузию, а также осколочные ранения обеих рук и ноги. Бобаль перенес операцию, сейчас проходит лечение в Запорожье.

Футбольная карьера Бобаля продолжалась с 2000 до 2018 года. Он выступал за ряд украинских и зарубежных клубов, среди которых – Закарпатье, Таврия, ИгроСервис и Минай.

В 2007 и 2008 годах Бобаль становился лучшим бомбардиром сезона Первой лиги, в 2009 завоевал золото Универсиады.

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