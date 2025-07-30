iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Металлист 1925 объявил о назначении нового президента клуба

26-летний функционер получил новые полномочия.
Сегодня, 14:22       Автор: Митя Шитко
Богдан Бойко / ФК Металлист 1925
Богдан Бойко / ФК Металлист 1925

Президентом харьковского клуба назначен Богдан Бойко, который ранее был главой наблюдательного совета. 

Владимир Носов, который был президентом, стал главой наблюдательного совета.

Читай также: ФИФА сняла трансферный бан с известного украинского клуба

Инвестор и совладелец Металлиста 1925 Владимир Носов сосредоточится на стратегическом развитии клуба. Он будет участвовать в определении вектора движения «Металлиста 1925, принятии ключевых решений и формировании долгосрочной стратегии.

"Это решение отражает новую этапность в развитии Металлиста 1925 и позволяет эффективно распределить управленческие функции.

Бойко имеет глубокое понимание внутренних процессов и многолетнюю вовлеченность в проекты клуба. Он и раньше играл ведущую роль в трансферной, операционной и другой работе клуба. Теперь он будет отвечать за повседневную деятельность Металлиста 1925".

Носов передал полномочия по операционному управлению клубом Бойко в связи с расширением своей деятельности, в частности, как почетного консула Украины в Испании.

Носов и Бойко стали новыми инвесторами и совладельцами харьковского клуба в 2023 году после того, как Металлист 1925 оказался под угрозой исчезновения.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: ФК Металлист-1925

Статьи по теме

Немецкая олимпийская чемпионка погибла в возрасте 31 года Немецкая олимпийская чемпионка погибла в возрасте 31 года
Боруссия Дортмунд и Ювентус заинтересованы в игроке, который не нужен МЮ Боруссия Дортмунд и Ювентус заинтересованы в игроке, который не нужен МЮ
Основатель Matchroom Boxing рассказал, когда Джошуа завершит карьеру Основатель Matchroom Boxing рассказал, когда Джошуа завершит карьеру
Известный инсайдер рассказал о рассхождениях между ПСЖ и Борнмутом касаемо трансфера Забарного Известный инсайдер рассказал о рассхождениях между ПСЖ и Борнмутом касаемо трансфера Забарного

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: отборочные матчи в Лиге чемпионов
просмотров
Свитолина сыграет с россиянкой во втором круге турнира в Монреале
просмотров

Последние новости

Биатлон15:53
Немецкая олимпийская чемпионка погибла в возрасте 31 года
Европа15:04
Боруссия Дортмунд и Ювентус заинтересованы в игроке, который не нужен МЮ
Бокс14:50
Основатель Matchroom Boxing рассказал, когда Джошуа завершит карьеру
Европа14:29
Известный инсайдер рассказал о рассхождениях между ПСЖ и Борнмутом касаемо трансфера Забарного
Украина14:22
Металлист 1925 объявил о назначении нового президента клуба
Европа13:55
Дженоа Малиновского представила новую форму, которая посвящена иностранным корням клуба
Теннис13:54
Костюк узнала соперницу во втором круге турнира в Монреале
Европа13:30
Новичок АПЛ подписал Джаку за 20 миллионов евро
Бокс13:05
Усик сохранил лидерство в новом рейтинге P4P от The Ring
Европа12:59
Ліверпуль согласовал контракт с лидером другого клуба АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK