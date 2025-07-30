Металлист 1925 объявил о назначении нового президента клуба
Президентом харьковского клуба назначен Богдан Бойко, который ранее был главой наблюдательного совета.
Владимир Носов, который был президентом, стал главой наблюдательного совета.
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Инвестор и совладелец Металлиста 1925 Владимир Носов сосредоточится на стратегическом развитии клуба. Он будет участвовать в определении вектора движения «Металлиста 1925, принятии ключевых решений и формировании долгосрочной стратегии.
"Это решение отражает новую этапность в развитии Металлиста 1925 и позволяет эффективно распределить управленческие функции.
Бойко имеет глубокое понимание внутренних процессов и многолетнюю вовлеченность в проекты клуба. Он и раньше играл ведущую роль в трансферной, операционной и другой работе клуба. Теперь он будет отвечать за повседневную деятельность Металлиста 1925".
Носов передал полномочия по операционному управлению клубом Бойко в связи с расширением своей деятельности, в частности, как почетного консула Украины в Испании.
Носов и Бойко стали новыми инвесторами и совладельцами харьковского клуба в 2023 году после того, как Металлист 1925 оказался под угрозой исчезновения.
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