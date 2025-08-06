"Вдохновляет команду": Тобиас оценил перспективы Шахтера при Туране

Защитник Шахтера Винисиус Тобиас высказался о главном тренере донецкого клуба Арде Туране.

Бразильский футболист отметил подход специалиста и заявил, что "горняки" могут достичь успехов.

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Он действительно вдохновляет команду. Он эмоционален, дает страсть. Нам нравится подход, который он пропагандирует. Я уверен, что комбинация «Шахтера» и Турана на длинной дистанции может принести значительные успехи.

У Арды есть системное видение, я чувствую его понимание футбола. Его тяжелые тренировки пошли нам на пользу. Моментами было физически сложно, но это неотделимая часть процесса".