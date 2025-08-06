"Вдохновляет команду": Тобиас оценил перспективы Шахтера при Туране
Защитник Шахтера Винисиус Тобиас высказался о главном тренере донецкого клуба Арде Туране.
Бразильский футболист отметил подход специалиста и заявил, что "горняки" могут достичь успехов.
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"Арда присоединился к коллективу недавно, но даже за столь короткий промежуток времени он уже сумел продемонстрировать наличие стратегии, своего тактического и стратегического видения.
Он действительно вдохновляет команду. Он эмоционален, дает страсть. Нам нравится подход, который он пропагандирует. Я уверен, что комбинация «Шахтера» и Турана на длинной дистанции может принести значительные успехи.
У Арды есть системное видение, я чувствую его понимание футбола. Его тяжелые тренировки пошли нам на пользу. Моментами было физически сложно, но это неотделимая часть процесса".
Ранее Тобиас рассказал о влиянии Срны на его развитие.
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