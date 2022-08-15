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УПЛ официально объявила о создании единого телепула

В украинском футболе произошло историческое событие.
Вчера, 11:32
Первый телентранслятор УПЛ / УПЛ
Первый телентранслятор УПЛ / УПЛ
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Украинская премьер-лига официально объявила о создании единого телепула.

Права на трансляцию украинского чемпионата получил телетранслятор - Setanta Sports, за что проголосовали большинство клубов.

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Международная компания подписала контракт с УПЛ на три года, за которые получит 16,2 миллиона долларов.

Трансляция игр будет вестись на трех платформах:

  1. Линейные каналы Setanta Sports (минимум 4 матча каждого тура в прямом эфире + остальное в записи)
  2. ОТТ платформа Setanta Sports (все матчи в прямом эфире)
  3. Youtube-канал Setanta Sports (2 матча в прямом эфире + все матчи в записи)

Отмечается, что было достигнуто соглашение, по которому, кроме 2-х матчей каждого тура в прямом эфире, абсолютно все игры УПЛ будут в свободном доступе на Youtube всего через 15 минут после финального свистка.

Кроме того, клубы получат доступ к хайлайтам поединков уже через 6 часов после завершения игры.

Напомним, новый сезон чемпионата Украины стартует 23 августа. 

Источник: УПЛ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол УПЛ чемпионат Украины
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