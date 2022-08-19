Йовичевич: Матч против Металлиста 1925 – это большой вызов, нужно начать с победы

Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич поделился впечатлениями о возвращении команды в Украину.

По словам специалиста, команда может готовиться к играм в хороших условиях.

"Хорошо приехать домой. Мой второй дом, как говорится. Прекрасно себя чувствую в условиях, позволяющих нам спокойно работать на хороших полях, в свободном Киеве. Получаю удовольствие, поэтому все в порядке, можем готовиться к началу чемпионата".

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Йовичевич также поделился ожиданиями от предстоящего матча с Металлисто-1925 в рамках первого тура УПЛ.

"Конечно, фокус на чемпионат. Металлист 1925 уже скоро. Должны концентрироваться, готовиться ментально и тактически. Это очень большой вызов, нужно начать с победы первый тур, чтобы набраться уверенности для молодой команды, молодых игроков. Это важно для нас. Перенести на поле те замыслы, над которыми работали в последние недели.

Конечно, рано, но все равно должны быстро расти как команда, а молодые игроки – как личности. Совершенствоваться и понять, что они сейчас лидеры. Будем ежедневно работать, чтобы отвечать требованиям руководства и болельщиков", - сказал хорват.

Матч Шахтер - Металлист 1925 пройдет во вторник, 23 августа.

Ранее сообщалось, что легионер Шахтера не вернулся в Украину с командой.