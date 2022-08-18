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Легионер Шахтера не вернулся в Украину с командой

Форвард продолжит тренироваться индивидуально.
Сегодня, 07:45
Лассина Траоре / ФК Шахтер Донецк
Лассина Траоре / ФК Шахтер Донецк
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В среду, 17 августа, донецкий Шахтер вернулся в Украину после тренировочного сбора в Словении для участие в предстоящем сезоне УПЛ.

Среди футболистов "горняков", которые вернулись в Украину, отсутствует Лассина Траоре. Нападающий продолжит индивидуальные тренировки в  Амстердаме. Форвард уже прибыл в Нидерланды, выложив фото тренировки в одном из местных фитнес-центров.

Таким образом, сейчас в составе Шахтера только один легионер, который находится в Украине - Невен Джурасек.

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Напомним, во вторник, 23 августа, донецкий клуб сыграет с Металлистом-1925 в рамках первого тура чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что УПЛ официально объявила о создании единого телепула.

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