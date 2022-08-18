iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Наконец-то я дома": Степаненко не смог сдержать эмоций после возвращения в Украину

Полузащитник отдохнул на лужайке.
Вчера, 14:55
Тарас Степаненко / ФК Шахтер Донецк
Тарас Степаненко / ФК Шахтер Донецк
0 0 0

Донецкий Шахтер вернулся из Словении после длительной подготовки к предстоящему сезону.

Капитан "горняков" Тарас Степаненко не сдержал эмоций после возвращения в Украину.

Читай также: Трансфер подождет: Де Йонг попробовал себя в экстремальном виде спорта, отправившись на отдых с возлюбленной

Футболист в Instagram-stories опубликовал видео, на котором поделился впечатлениями об отдыхе дома.

"Наконец-то я дома. Не могу передать словами какое это ощущение сидеть у себя на лужайке и просто отдыхать. Как же хорошо дома", - сказал Степаненко.

Напомним, во вторник, 23 августа, донецкий клуб сыграет с Металлистом-1925 в рамках первого тура чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что легионер Шахтера не вернулся в Украину с командой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол шахтер вне игры война с россией Тарас Степаненко
0 0 0

Статьи по теме

Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Аякс отказался от 80 миллионов евро, которые Манчестер Юнайтед предлагал за Антони Аякс отказался от 80 миллионов евро, которые Манчестер Юнайтед предлагал за Антони
Днепр-1 в голевом матче проиграл Ларнаке в квалификации Лиги Европы Днепр-1 в голевом матче проиграл Ларнаке в квалификации Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

"Боже мой, Расселл Уэстбрук": фанат затроллил Симмонса посреди магазина
"Боже мой, Расселл Уэстбрук": фанат затроллил Симмонса посреди магазина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо – Бенфика: где смотреть матч Лиги чемпионов
просмотров
ТОП-трансферы межсезонья: Ювентус усилился полузащитником Айнтрахта
просмотров

Последние новости

Бокс00:54
Арум: Уверен, Фьюри "примет вызов", чтобы сразиться с Усиком или Джошуа
Европа00:50
Агбонлахор - о МЮ: Роналду – паршивая овца, уберите его и возьмите молодых игроков
Лига Европы00:27
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига конференций00:26
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Легкая атлетика00:21
Немного не хватило: Бех-Романчук стала 4-й в прыжках в длину на ЧЕ
Европа00:19
Аякс отказался от 80 миллионов евро, которые Манчестер Юнайтед предлагал за Антони
Вчера, 23:57
Олимпийские виды23:57
Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 18 августа
Другие23:51
Кохан занял 5 место на чемпионате Европы в метании молота
Другие23:48
Мультиспортивный чемпионат Европы-2022: Все медали украинцев
Легкая атлетика23:43
Проценко завоевал бронзу в легкой атлетике на Мультиспортивном Евро-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK