"Наконец-то я дома": Степаненко не смог сдержать эмоций после возвращения в Украину

Донецкий Шахтер вернулся из Словении после длительной подготовки к предстоящему сезону.

Капитан "горняков" Тарас Степаненко не сдержал эмоций после возвращения в Украину.

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Футболист в Instagram-stories опубликовал видео, на котором поделился впечатлениями об отдыхе дома.

"Наконец-то я дома. Не могу передать словами какое это ощущение сидеть у себя на лужайке и просто отдыхать. Как же хорошо дома", - сказал Степаненко.

Напомним, во вторник, 23 августа, донецкий клуб сыграет с Металлистом-1925 в рамках первого тура чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что легионер Шахтера не вернулся в Украину с командой.