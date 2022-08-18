"Наконец-то я дома": Степаненко не смог сдержать эмоций после возвращения в Украину
Полузащитник отдохнул на лужайке.
Донецкий Шахтер вернулся из Словении после длительной подготовки к предстоящему сезону.
Капитан "горняков" Тарас Степаненко не сдержал эмоций после возвращения в Украину.
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Футболист в Instagram-stories опубликовал видео, на котором поделился впечатлениями об отдыхе дома.
"Наконец-то я дома. Не могу передать словами какое это ощущение сидеть у себя на лужайке и просто отдыхать. Как же хорошо дома", - сказал Степаненко.
Напомним, во вторник, 23 августа, донецкий клуб сыграет с Металлистом-1925 в рамках первого тура чемпионата Украины.
Ранее сообщалось, что легионер Шахтера не вернулся в Украину с командой.