Сын Григория Суркиса перебрался в Зарю
Луганчане заявили молодого голкипера на УПЛ.
Луганская Заря в преддверии начала УПЛ провернула "громкий трансфер".
Коллектив Патрика Ван Леувена усилился сыном Григория Суркиса - Вячеславом.
Пока не уточняется полноценный ли это трансфер или же аренда на сезон.
Также луганский клуб заявил Александра Шевченка, Рената Чубова, Дмитрия Скочеляса, Виталия Лобко, Кирилла Осипенко, Ярослава Кузьменко, Любомира Кузика и ряд других футболистов.
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Вероятно, что все эти исполнители, включая Суркиса будут выступать за команду U-19.
Напомним, Заря стартует в УПЛ уже сегодня, 23 августа, матчем против полтавской Ворсклы.