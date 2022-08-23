Сын Григория Суркиса перебрался в Зарю

Луганская Заря в преддверии начала УПЛ провернула "громкий трансфер".

Коллектив Патрика Ван Леувена усилился сыном Григория Суркиса - Вячеславом.

Пока не уточняется полноценный ли это трансфер или же аренда на сезон.

Также луганский клуб заявил Александра Шевченка, Рената Чубова, Дмитрия Скочеляса, Виталия Лобко, Кирилла Осипенко, Ярослава Кузьменко, Любомира Кузика и ряд других футболистов.

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Вероятно, что все эти исполнители, включая Суркиса будут выступать за команду U-19.

Напомним, Заря стартует в УПЛ уже сегодня, 23 августа, матчем против полтавской Ворсклы.