iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер - Металлист 1925 0:0 Обзор матча УПЛ

Представляем вашему вниманию лучшие моменты матча-открытия нового сезона в украинском футболе.
Сегодня, 18:34
Шахтер - Металлист 1925 / ФК Шахтер Донецк
Шахтер - Металлист 1925 / ФК Шахтер Донецк
0 0 0

Во вторник, 23 августа, в Киеве на стадионе Олимпийский состоялся матч, который стал первым в новом сезоне Украинской Премьер-лиги - донецкий Шихтер играл с харьковским Металлистом 1925.

Несмотря на достаточное количество моментов, игра завершилась "сухой" ничьей 0:0. В следующем туре "горняки" сыграют против Кривбасса, а харьковчане сразятся с Черноморцем.

Обзор матча: 

Читай также: Заря - Ворскла 3:1 Видео голов и обзор матча УПЛ

Шахтер - Металлист 1925 0:0

Шахтер: Трубин  - Лукас Тейлор, Матвиенко, Кривцов, Михайличенко - Степаненко, Петряк (Очеретько,76), Судаков (Бондаренко, 61), Джурашек, Мудрик - Сикан (Тотовицкий, 61)

Металлист 1925: Мозиль - Рудавский, Курило, Безуглый, Шершень - Мартинюк, Ременюк (Дмитренко, 78), Кравченко (Дудик, 79), Габелок, Русин, Зубков (Бичек, 71)

Предупреждения: Очеретько - Ременюк

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина УПЛ Шахтер Донецк Металлист 1925
0 0 0

Статьи по теме

Ван Леувен: Могли обыгрывать Ворсклу с куда большим счетом Ван Леувен: Могли обыгрывать Ворсклу с куда большим счетом
Вернидуб заработал удаление в матче Колос – Кривбасс Вернидуб заработал удаление в матче Колос – Кривбасс
Гол Гончаренко принес Колосу победу над Кривбассом Гол Гончаренко принес Колосу победу над Кривбассом
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Заря - Ворскла 3:1 Видео голов и обзор матча УПЛ
Заря - Ворскла 3:1 Видео голов и обзор матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Усик - Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя
просмотров

Последние новости

Лига конференций21:25
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов21:19
Вингер Буяльский и выход Караваева: стартовые составы на матч Бенфика - Динамо
Европа21:15
Барселона и Боруссия Дортмунд могут совершить обмен футболистов
Украина21:00
Ван Леувен: Могли обыгрывать Ворсклу с куда большим счетом
Бокс20:49
Бокс: расписание боев
Европа20:24
Лестер отклонил третье многомиллионное предложение Челси по Фофана
Европа20:22
Каземиро: Я хочу выиграть АПЛ с Манчестер Юнайтед
Европа20:00
Фулхэм хочет приобрести защитника ПСЖ
ММА19:48
Менеджер Макгрегора: Конор готовится к громкому возвращению в следующем году
НБА19:39
Дюрант после встречи с руководством передумал уходить из Бруклина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK