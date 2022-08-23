Шахтер - Металлист 1925 0:0 Обзор матча УПЛ
Во вторник, 23 августа, в Киеве на стадионе Олимпийский состоялся матч, который стал первым в новом сезоне Украинской Премьер-лиги - донецкий Шихтер играл с харьковским Металлистом 1925.
Несмотря на достаточное количество моментов, игра завершилась "сухой" ничьей 0:0. В следующем туре "горняки" сыграют против Кривбасса, а харьковчане сразятся с Черноморцем.
Обзор матча:
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Шахтер - Металлист 1925 0:0
Шахтер: Трубин - Лукас Тейлор, Матвиенко, Кривцов, Михайличенко - Степаненко, Петряк (Очеретько,76), Судаков (Бондаренко, 61), Джурашек, Мудрик - Сикан (Тотовицкий, 61)
Металлист 1925: Мозиль - Рудавский, Курило, Безуглый, Шершень - Мартинюк, Ременюк (Дмитренко, 78), Кравченко (Дудик, 79), Габелок, Русин, Зубков (Бичек, 71)
Предупреждения: Очеретько - Ременюк