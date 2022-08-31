Кабаев: Когда впервые выходил на поле НСК Олимпийского, даже не мог подумать, что буду играть за Динамо

Новичок киевского Динамо Владислав Кабаев высказался о своем переходе в лагерь "бело-синих".

По словам украинца, он очень рад, что получил возможность попасть в такую ​​статусную команду.

"Многие юные футболисты мечтают попасть в топовый клуб, гранду украинского футбола, которым является Динамо.

Когда я впервые вышел на поле НСК Олимпийского даже не мог подумать, что буду играть за Динамо. Поэтому очень доволен, что имею возможность попасть в такой большой клуб" , - заявил игрок в комментарии для пресс-служби киевлян.

Напомним, ранее стало известно, сколько Динамо заплатило за Кабаева .