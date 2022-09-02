Вместо Мудрика - Трубин, вместо Шахтера - Металлист: Ruh TV допустил курьезную ошибку во время трансляции матча Рух - Шахтер
Режиссеры трансляции неверным титром проилюстрировали красную карточку футболисту "горняков".
В рамках третьего тура чемпионата Украины львовский Рух на стадионе Украина принимал донецкий Шахтер.
Матч транслировался на нескольких платформах, в частности, на клубном тв команды со Львова, где режиссеры трансляции допустили оплошность в конце матча.
На 90+4 минуте в трансляции появился титр, сообщавший о красной карточке для голкипера "горняков" Анатолия Трубина. Помимо этого, украинского вратаря "отправили" в харьковский Металлист.
На самом же деле, удаление в первом тайме получил вингер донецкого клуба Михаил Мудрик.
Напомним, матч между Рухом и Шахтером завершился минимальной победой гостей.