Вместо Мудрика - Трубин, вместо Шахтера - Металлист: Ruh TV допустил курьезную ошибку во время трансляции матча Рух - Шахтер

В рамках третьего тура чемпионата Украины львовский Рух на стадионе Украина принимал донецкий Шахтер.

Матч транслировался на нескольких платформах, в частности, на клубном тв команды со Львова, где режиссеры трансляции допустили оплошность в конце матча.

На 90+4 минуте в трансляции появился титр, сообщавший о красной карточке для голкипера "горняков" Анатолия Трубина. Помимо этого, украинского вратаря "отправили" в харьковский Металлист.

На самом же деле, удаление в первом тайме получил вингер донецкого клуба Михаил Мудрик.

Напомним, матч между Рухом и Шахтером завершился минимальной победой гостей.