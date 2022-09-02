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Шахтер в меньшинстве вырвал победу над Рухом

Михаил Мудрик оставил свою команду вдесятером на 35-й минуте поединка.
Сегодня, 19:28
Конопля принес Шахтеру победу / ФК Шахтер Донецк
Конопля принес Шахтеру победу / ФК Шахтер Донецк
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В пятницу, 2 сентября, матчем, в котором Рух принимал на своем поле Шахтер, стартовал третий тур украинской Премьер-лиги.

Подопечные Игора Йовичевича, несмотря на то что большую часть поединка провели вдесятером, сумели дожать соперника, одержав победу со счетом 1:0.

Шахтер играл в меньшинстве с 35-й минуты матча, когда прямую красную карточку за грубый фол заработал Михаил Мудрик. Тем не менее ближе к концу встречи "горняки" сумели сделать результат - на 78-й минуте Ефим Конопля точным ударом принес своей команде три очка.

В компенсированное к матчу время за донецкую команду дебютировал новичок Марьян Швед.

Шахтер набрал семь очков и поднялся на первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Рух расположился на последней позиции, не взяв ни одного балла.

Рух - Шахтер 0:1

Гол: Конопля, 78

Рух: Панькив - Сыч, Слюсар, Дидык, Лях - Сапуга, Федорчук - Рунич, Притула (Мысик, 80), Соломон-Отабор (Бойчук, 60) - Климчук (Таллес, 80)

Шахтер: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко (Траоре, 59) - Степаненко - Петряк (Тейлор, 58), Бондаренко (Джурасек, 71), Судаков (Швед, 90+3), Мудрик - Сикан (Зубков, 46)

Предупреждения: Бондаренко, 20, Конопля, 65

Удаление: Мудрик, 35 (прямая красная).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер чемпионат Украины Рух Украинская Премьер-лига
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