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УПЛ обжалует решение Печерского суда о трансляции матчей чемпионата

Организация выступила с заявлением по поводу ситуации с единым тепепулом и его противниками.
Сегодня, 20:10
УПЛ подаст апелляцию на решение суда / УПЛ
УПЛ подаст апелляцию на решение суда / УПЛ
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Украинская Премьер-лига сделала официальное заявление, сообщив, что будет оспаривать постановления Печерского районного суда Киева по поводу трансляций матчей чемпионата.

Ранее суд запретил УПЛ и УАФ бросать жалобы на YouTube-каналы 1+1 Медиа и наказывать клубы, который являются противниками единого телепула.

"31 августа 2022 г. Украинская Премьер-Лига получила два постановления от Печерского районного суда г. Киева за подписями судей Волковой С. Я. и Вовка С. В. Этими постановлениями, основанными на исках двух граждан, Печерский районный суд г. Киева запретил Украинской Премьер-Лиге предпринимать определенные действия по препятствованию реализации прав на использование домашних матчей ФК Динамо (Киев), СК Днепр-1 (Днепр), ФК Заря (Луганск), ФК Металлист (Харьков), ФК Рух (Львов) в рамках чемпионата Украины по футболу среди команд клубов ОПФКУ "Премьер-лига" сезона 2022/23 годов на некоторых Youtube-каналах.

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УПЛ заявляет, что данный вопрос будет решаться в юридической плоскости в соответствии с нормами действующего законодательства Украины и нормативно-правовыми документами Украинской Ассоциации Футбола и Украинской Премьер-Лиги. Соответствующие постановления Печерского районного суда г. Киева от 31 августа 2022 будут обжалованы УПЛ в предусмотренные действующим законодательством сроки", - говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Напомним, что перед стартом сезона-2022/23 считалось, что у украинской Премьер-лиги впервые в истории будет единый телепул, а официальным транслятором стал медиахолдинг Setanta Sports, но позже некоторые клубы начали показ матчей на других платформах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Украинская Премьер-лига
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