Печерский суд запретил УПЛ и УАФ бросать жалобы на YouTube-каналы 1+1 Медиа и наказывать клубы

Печерский районный суд Киева принял два решения по поводу телепула украинской Премьер-лиги.

Как сообщает Football.ua, судья Светлана Волкова запретила УАФ, УПЛ и Setanta Sports препятствовать трансляциям домашних матчей Динамо, Зари, Днепра-1, Металлиста и Руха на YouTube. Также запрещено подавать жалобы в YouTube о нарушении этими каналами авторских прав.

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Речь идет о показе матчей в сезоне-2022/23 на официальных YouTube-каналах этих клубов, а также на YouTube-каналах Football Hub, ПроФутбол Digital и ТСН-Проспорт, входящих в медиахолдинг 1+1 Медиа.

Также судья Сергей Вовк запретил УАФ и УПЛ применять какие-либо санкции в отношении клубов, которые будут транслировать свои домашние матчи самостоятельно.

Оба решения суда подлежат немедленному исполнению. Апелляция может быть подана в течение 15 дней.

Напомним, что перед стартом сезона-2022/23 считалось, что у украинской Премьер-лиги впервые в истории будет единый телепул, а официальным транслятором стал медиахолдинг Setanta Sports, но позже некоторые клубы начали показ матчей на других платформах.