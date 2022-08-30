УПЛ и Setanta выразили готовность бесплатно передавать видеоматериалы игр телекомпаниям

Украинская Премьер-лига и грузинский медиахолдинг Setanta Sports сделали совместное заявление.

Стороны объявили о упрощении условий передачи видеоматериалов поединков чемпионата Украины другим телекомпаниям.

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"УПЛ совместно с официальным вещателем Чемпионата Украины по футболу компанией Setanta Sports заявляют об упрощении условий освещения видеоматериалов матчей для телекомпаний. Для популяризации украинского профессионального футбола и расширения его присутствия в телевизионном медиапространстве, УПЛ и Setanta Sports будут на безвозмездной основе передать VBET Лиги сезона 2022/23 годов заинтересованным телевизионным программам в Украине.

Наша цель: возвращение новостей и телепередач об украинском футболе на общенациональные и кабельные телеканалы. Во времена, когда футбольное сообщество сталкивается со спекуляциями на тему доступности футбола, мы стремимся пойти навстречу болельщикам и телезрителям и помочь им оперативно получать информацию о матчах, интересных моментах, голах и т.д.", — отмечается в пресс-релизе на официальном сайте организации.

Источник: УПЛ.