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Динамо не пустило на матч с Днепром-1 операторов Setanta Sports

Выносить решение по данному инциденту будет УАФ.
Сегодня, 12:56
Динамо - Днепр-1 / Getty Images
Динамо - Днепр-1 / Getty Images
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В воскресенье, 28 августа, должен состояться матч УПЛ между Динамо и Днепром-1. Игра стартует в 17:00 по Киеву.

Съемочная группа Setanta Sports официального вещателя не была допущена на матч.

В связи с недопущением футбольным клубом Динамо съемочной группы на позиции для съемки матча Динамо-Днепр-1, Передвижная Телевизионная Станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион Арена Львов, на котором будет проводится матч.

После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.

Ранее сообщалось, что Setanta Sports не допустили на матч Рух - Металлист.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев Днепр-1
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