Динамо не пустило на матч с Днепром-1 операторов Setanta Sports

Выносить решение по данному инциденту будет УАФ.

В воскресенье, 28 августа, должен состояться матч УПЛ между Динамо и Днепром-1. Игра стартует в 17:00 по Киеву.

Съемочная группа Setanta Sports официального вещателя не была допущена на матч.

В связи с недопущением футбольным клубом Динамо съемочной группы на позиции для съемки матча Динамо-Днепр-1, Передвижная Телевизионная Станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион Арена Львов, на котором будет проводится матч.

После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.

Ранее сообщалось, что Setanta Sports не допустили на матч Рух - Металлист.