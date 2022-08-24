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Setanta Sports не допустили на матч Рух - Металлист

УПЛ выпустила официальное заявление.
Сегодня, 13:55
УПЛ
УПЛ
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В среду, 24 августа, в рамках первого тура чемпионата Украины Рух на своем поле сыграет с харьковским Металлистом.

Накануне поединка стало известно, что официальный транслятор УПЛ Setanta Sports была не допущена к показу матча.

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Пресс-служба УПЛ выступила с официальным заявлением по этому поводу.

"Съемочная группа официального вещателя не была допущена на матч В связи с недопущением футбольным клубом Движение съемочной группы на позиции для съемки матча Рух - Металлист, Передвижная Телевизионная Станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион Украина, на котором проводится матч.

После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ", - заявили организаторы турнира.

Отметим, что вчера, 23 августа, Setanta не показывала матч Зари в первом туре УПЛ.

Источник: УПЛ
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