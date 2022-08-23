Непогодов - первый вратарь, отбивший пенальти в сезоне УПЛ-22/23
Голкипер Черноморца спас свою команду от пропущенного мяча.
В первом туре УПЛ одесский Черноморец в номинально домашнем матче встретился с ровненским Вересом.
"Моряки" пропустили в середине первого тайма из-за отменного удара Дмитрия Кльоца.
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В самом начале второго тайма положение одесситов могло ухудшится. Манджрекар Джеймс сбил в штрафной Виталия Дахновского, который заработал пенальти.
Сам "пострадавший" и принялся исполнять 11-метровый, однако казахский вратарь Дмитрий Непогодов спас свою команду от второго пропущенного, угадав направление удара.