iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Назарина - автор первого гола сезона-2022/23 в УПЛ

Дебютный мяч в чемпионате Украины забил игрок луганской Зари.
Сегодня, 15:20
Егор Назарина / ФК Заря
Егор Назарина / ФК Заря
0 0 0

Чемпионат Украины стартовал в День флага нашего государства матчем донецкого Шахтера и харьковского Металлиста 1925 года, но в нем забитых голов мы не увидели.

Далее одновременно начались сразу два поединка, но первый гол забили в матче Заря – Ворскла.

Счет был открыт на 7-й минуте усилиями Егора Назарины, отличившегося голом с пенальти. Капитан Зари пробил точно в верхний угол и обыграл Дмитрия Ризныка.

Параллельно проходит поединок между Черноморцем и Вересом, а по их завершению сыграют Колос и Кривбасс.

0 0 0

Статьи по теме

Setanta не показывает матч Зари в первом туре УПЛ Setanta не показывает матч Зари в первом туре УПЛ
Шахтер и Металлист-1925 разошлись нулевой ничьей в первом матче УПЛ сезона-2022/23 Шахтер и Металлист-1925 разошлись нулевой ничьей в первом матче УПЛ сезона-2022/23
"Нечто особенное": Камбосос выразил восхищение Усиком "Нечто особенное": Камбосос выразил восхищение Усиком
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Синяки под глазами и ослик в рюкзаке: как Усик покидал Саудовскую Аравию
Синяки под глазами и ослик в рюкзаке: как Усик покидал Саудовскую Аравию

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Джошуа: видео онлайн-трансляция боя
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Усик - Джошуа: текстовая онлайн-трансляция боя
просмотров

Последние новости

Украина15:35
Setanta не показывает матч Зари в первом туре УПЛ
Украина15:20
Назарина - автор первого гола сезона-2022/23 в УПЛ
Украина15:01
Шахтер и Металлист-1925 разошлись нулевой ничьей в первом матче УПЛ сезона-2022/23
Бокс14:55
"Нечто особенное": Камбосос выразил восхищение Усиком
Лига конференций14:25
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Европа14:14
Бавария намерена арендовать хавбека Барселоны
Бокс13:56
Холифилд рассказал, чем его поразил Усик в реванше с Джошуа
Украина13:35
На открытии чемпионата Украины по футболу подняли легендарный флаг
Лига Чемпионов13:22
Давид Нерес: Ожидаю тяжелой игры против Динамо
Украина12:52
Стали известны стартовые составы на первый матч УПЛ сезона-2022/23
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK