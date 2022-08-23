Назарина - автор первого гола сезона-2022/23 в УПЛ

Чемпионат Украины стартовал в День флага нашего государства матчем донецкого Шахтера и харьковского Металлиста 1925 года, но в нем забитых голов мы не увидели.

Далее одновременно начались сразу два поединка, но первый гол забили в матче Заря – Ворскла.

Счет был открыт на 7-й минуте усилиями Егора Назарины, отличившегося голом с пенальти. Капитан Зари пробил точно в верхний угол и обыграл Дмитрия Ризныка.

Параллельно проходит поединок между Черноморцем и Вересом, а по их завершению сыграют Колос и Кривбасс.