Назарина - автор первого гола сезона-2022/23 в УПЛ
Дебютный мяч в чемпионате Украины забил игрок луганской Зари.
Чемпионат Украины стартовал в День флага нашего государства матчем донецкого Шахтера и харьковского Металлиста 1925 года, но в нем забитых голов мы не увидели.
Далее одновременно начались сразу два поединка, но первый гол забили в матче Заря – Ворскла.
Счет был открыт на 7-й минуте усилиями Егора Назарины, отличившегося голом с пенальти. Капитан Зари пробил точно в верхний угол и обыграл Дмитрия Ризныка.
Параллельно проходит поединок между Черноморцем и Вересом, а по их завершению сыграют Колос и Кривбасс.