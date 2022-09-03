Днепр-1 подписал экс-хавбека Металлиста

СК Днепр-1 объявил о подписании французского хавбека Фареса Балули.

Игрок подписал с новой командой договор до окончания сезона-2022/23. Балули будет выступать под 10 номером.

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Ранее полузащитник защищал цвета харьковского Металлиста, однако после начала полномасштабной войны выехал из Украины.

В футболке харьковчан он провел 27 матчей, забив 13 голов и отдав 11 ассистов. Также француз выступал за Лилль, Лион и Монако.