Днепр-1 усилился алжирским защитником

Сегодня, 13:20

Сегодня, 13:20

Спортивный клуб подписал игрока, который ранее выступал в Португалии.

Спортивный клуб Днепр-1 продолжает усиливаться в летнее трансферное окно.

Днепряне официально объявил о подписании защитника Яниса Амаша, который ранее выступал за португальскую Боашвиту.

Стороны заключили контракт до лета 2026 года.

23-летний футболист будет выступать под 13-м номером.

Стоит отметить, что Амаш имеет на своем счету одну игру в составе сборной Алжира.

Ранее сообщалось, что Заря подписала игрока из Динамо на полноценной основе.