iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Днепр-1 усилился алжирским защитником

Спортивный клуб подписал игрока, который ранее выступал в Португалии.
Сегодня, 13:20
Янис Амаш / СК Днепр-1
Янис Амаш / СК Днепр-1
0 0 0

Спортивный клуб Днепр-1 продолжает усиливаться в летнее трансферное окно.

Днепряне официально объявил о подписании защитника Яниса Амаша, который ранее выступал за португальскую Боашвиту.

Стороны заключили контракт до лета 2026 года.

23-летний футболист будет выступать под 13-м номером.

Стоит отметить, что Амаш имеет на своем счету одну игру в составе сборной Алжира.

Ранее сообщалось, что Заря подписала игрока из Динамо на полноценной основе.

Источник: СК Днепр-1
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол чемпионат Украины Днепр-1
0 0 0

Статьи по теме

Боруссия Дортмунд пошутила над легендарным Леонардо Ди Каприо Боруссия Дортмунд пошутила над легендарным Леонардо Ди Каприо
Лейпциг продлил контракт с лидером команды, которым активно интересуются топ-клубы Лейпциг продлил контракт с лидером команды, которым активно интересуются топ-клубы
Морозюк продолжил карьеру в клубе российского блогера - Transfermarkt Морозюк продолжил карьеру в клубе российского блогера - Transfermarkt
Заря подписала Вантуха из Динамо на полноценной основе Заря подписала Вантуха из Динамо на полноценной основе
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Холанда - в обзоре матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест в чемпионате Англии
Хет-трик Холанда - в обзоре матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест в чемпионате Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина14:58
Шахтер не собирается продавать Мудрика в последний день трансферного окна - источник
Сборные14:55
Евробаскет-2022: расписание и результаты матчей турнира
Европа14:40
Боруссия Дортмунд пошутила над легендарным Леонардо Ди Каприо
Европа14:15
Ливерпуль согласовал аренду полузащитника Ювентуса
Европа14:10
Лейпциг продлил контракт с лидером команды, которым активно интересуются топ-клубы
Европа13:45
Морозюк продолжил карьеру в клубе российского блогера - Transfermarkt
Бокс13:28
"Это будет сложно для Усика": Альварес назвал главное преимущество Фьюри перед украинцем
Украина13:20
Днепр-1 усилился алжирским защитником
Украина13:02
Заря подписала Вантуха из Динамо на полноценной основе
Украина12:55
Петряк: После гибели тестя на войне немного выпал из колеи, потом собрался. Он бы хотел этого
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK