Днепр-1 усилился алжирским защитником
Спортивный клуб подписал игрока, который ранее выступал в Португалии.
Спортивный клуб Днепр-1 продолжает усиливаться в летнее трансферное окно.
Днепряне официально объявил о подписании защитника Яниса Амаша, который ранее выступал за португальскую Боашвиту.
Стороны заключили контракт до лета 2026 года.
23-летний футболист будет выступать под 13-м номером.
Стоит отметить, что Амаш имеет на своем счету одну игру в составе сборной Алжира.
Ранее сообщалось, что Заря подписала игрока из Динамо на полноценной основе.
Источник: СК Днепр-1