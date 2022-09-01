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Футбол

Заря подписала Вантуха из Динамо на полноценной основе

Роман Вантух будет и дальше выступать за луганскую команду.
Сегодня, 13:02
Роман Вантух
Роман Вантух
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Луганская Заря официально сообщила о том, что заключила полноценный контракт с Романом Вантухом.

24-летний футболист выступал за "мужиков" с 2021 года на правах двухгодичной аренды с Динамо Киев, однако после первого сезона, - Заря полноценно подписала игрока.

Стороны заключили контракт с Вантухом до лета 2026 года.

В текущем сезоне Вантух провел за Зарю четыре матча, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что Заря объявила о подписании Антюха.

Источник: ФК Заря
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