Заря подписала Вантуха из Динамо на полноценной основе

Роман Вантух будет и дальше выступать за луганскую команду.

Луганская Заря официально сообщила о том, что заключила полноценный контракт с Романом Вантухом.

24-летний футболист выступал за "мужиков" с 2021 года на правах двухгодичной аренды с Динамо Киев, однако после первого сезона, - Заря полноценно подписала игрока.

Стороны заключили контракт с Вантухом до лета 2026 года.

В текущем сезоне Вантух провел за Зарю четыре матча, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что Заря объявила о подписании Антюха.