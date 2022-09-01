Заря объявила о подписании Антюха
Полузащитник перешел в луганскую команду из Динамо Киев.
Сегодня, 11:10
Луганская Заря официально объявила о том, что подписала Дениса Антюха из киевского Динамо.
Стороны заключили соглашение до лета 2025 года.
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Отметим, что в Украине Антюх выступал за Нефтяник, Колос, Балканы и Динамо.
Ранее сообщалось, что Динамо подписало вингера Зари, заключив соглашение на четыре года.
Источник: ФК Заря
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