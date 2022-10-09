Динамо - Рух: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

В воскресенье, 9 октября, Динамо сыграет против Руха в рамках шестого тура украинской Премьер-лиги.

Поединок чемпионата Украины состоится во Львове на стадионе Арена Львов. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Динамо - Рух:

Напомним, что на данный момент Динамо с шестью очками занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ. Рух, имея в своем активе четыре балла, идет на 12-й позиции.