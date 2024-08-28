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Динамо объяснило, где смотреть матчи команды после присоединения к единому телепулу

Транслятором домашних поединков "бело-синих" в чемпионате стане UPL TV, но есть нюанс.
Вчера, 22:10
Динамо присоединилось к единому телепулу / ФК Динамо Киев
Динамо присоединилось к единому телепулу / ФК Динамо Киев

Динамо на своем официальном сайте подтвердило, что киевский клуб присоединился к единому телепулу.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", теперь домашние матчи команды в украинской Премьер-лиге можно смотреть на UPL TV.

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Тем не менее Динамо заявило, что также сохранило право показывать свои домашние поединки чемпионата Украины на других платформах. Эти матчи киевской команды продолжат транслировать официальный YouTubе-канал Динамо Киев и телеканал 2+2.

Это подтверждает и официальный сайт УПЛ, на котором трансляторами поединка пятого тура чемпионата, в котором Динамо 1 сентября примет на своем поле ЛНЗ, указаны и UPL TV, и 2+2.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей УПЛ сезона-2024/25.

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