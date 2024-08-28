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Телепулу нарешті бути: Прем'єр-Ліга оголосила про приєднання до УПЛ ТВ Динамо і Зорі

Кияни та луганчани стали останніми клубами, яких не вистачало до утворення єдиного телепула.
Сегодня, 16:32
Динамо - Заря / Getty Images
Динамо - Заря / Getty Images

Єдиний телепул, над яким так довго працювали клуби УПЛ нарешті став реальністю

Як повідомила пресслужба ліги, Зоря та Динамо долучилися до проєкту УПЛ ТБ, ставши 15-ю та 16-ю командою, які це зробили.

Таким чином, усі матчі українського елітного дивізіону будуть доступні для перегляду на каналах УПЛ ТВ, які доступні на багатьох платформах.

Нагадаємо, на ISPORT ви можете дізнатися, де можна дивитися матчі чемпіонату України з футболу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ динамо

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