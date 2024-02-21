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Где смотреть UPL.TV: стал известен начальный список провайдеров

Прямой эфир стартует уже 23 февраля.
Сегодня, 18:45
upl.ua
upl.ua

Украинская Премьер-лига опубликовала начальный список провайдеров, которые будет транслировать UPL.TV.

Старт прямого ефира UPL.TV запланирован на 14:15 23 февраля, а первый матч начнется уже в 15:25.

К моменту старта трансляции будут доступны в сетках национальных и региональных операторов, список которых представлен ниже.

Список провайдеров, которые будет транслировать UPL.TV

ОТТ-платформы:

  • sweet.tv - вся Украина
  • VodafoneTV - вся Украина
  • Киевстар ТБ - вся Украина
  • Setanta Sports - вся Украина
  • youtv - вся Украина
  • VOLIA - вся Украина
  • Ланет.TV - вся Украина

Спутниковое телевидение:

  • VIASAT - вся Украина

Аналоговое и цифровое телевидение:

  • triolan.tv - вся Украина
  • VOLIA  - вся Украина
  • Datagroup - Киев
  • ЖМИЦ - Житомир
  • McLaut - Черкассы
  • Борисполь ТРК - Борисполь
  • GROZA - Червоноград
  • КТМ - Александрия

IPTV:

  • Коло.ТВ - Киев
  • Corbina - Киев
  • IPNet - Киев
  • Networl.lviv - Львов
  • Ultra - Львов
  • АСТРА - Львов
  • KIM - Калуш
  • Infomir - Одесса

Аналогове та цифрове телебачення + IPTV:

  • Шторм ТВ - Кропивницкий
  • CatNet - Подольск

Международные OTT платформы:

  • LaLiga+ - Весь мир (кроме стран-агрессоров)
  • OneFootball - Весь мир (кроме стран-агрессоров)
  • PANDA Interactive - США, Канада, Великобритания, США
  • GoNet - Чехия + Евросоюз
  • Setanta Sports - Грузия, Молдова

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