Где смотреть UPL.TV: стал известен начальный список провайдеров

Украинская Премьер-лига опубликовала начальный список провайдеров, которые будет транслировать UPL.TV.

Старт прямого ефира UPL.TV запланирован на 14:15 23 февраля, а первый матч начнется уже в 15:25.

К моменту старта трансляции будут доступны в сетках национальных и региональных операторов, список которых представлен ниже.

Список провайдеров, которые будет транслировать UPL.TV

ОТТ-платформы:

sweet.tv - вся Украина

VodafoneTV - вся Украина

Киевстар ТБ - вся Украина

Setanta Sports - вся Украина

youtv - вся Украина

VOLIA - вся Украина

Ланет.TV - вся Украина

Спутниковое телевидение:

VIASAT - вся Украина

Аналоговое и цифровое телевидение:

triolan.tv - вся Украина

VOLIA - вся Украина

Datagroup - Киев

ЖМИЦ - Житомир

McLaut - Черкассы

Борисполь ТРК - Борисполь

GROZA - Червоноград

КТМ - Александрия

IPTV:

Коло.ТВ - Киев

Corbina - Киев

IPNet - Киев

Networl.lviv - Львов

Ultra - Львов

АСТРА - Львов

KIM - Калуш

Infomir - Одесса

Аналогове та цифрове телебачення + IPTV:

Шторм ТВ - Кропивницкий

CatNet - Подольск

Международные OTT платформы:

LaLiga+ - Весь мир (кроме стран-агрессоров)

OneFootball - Весь мир (кроме стран-агрессоров)

PANDA Interactive - США, Канада, Великобритания, США

GoNet - Чехия + Евросоюз

Setanta Sports - Грузия, Молдова

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