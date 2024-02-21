Где смотреть UPL.TV: стал известен начальный список провайдеров
Прямой эфир стартует уже 23 февраля.
Украинская Премьер-лига опубликовала начальный список провайдеров, которые будет транслировать UPL.TV.
Старт прямого ефира UPL.TV запланирован на 14:15 23 февраля, а первый матч начнется уже в 15:25.
К моменту старта трансляции будут доступны в сетках национальных и региональных операторов, список которых представлен ниже.
Список провайдеров, которые будет транслировать UPL.TV
ОТТ-платформы:
- sweet.tv - вся Украина
- VodafoneTV - вся Украина
- Киевстар ТБ - вся Украина
- Setanta Sports - вся Украина
- youtv - вся Украина
- VOLIA - вся Украина
- Ланет.TV - вся Украина
Спутниковое телевидение:
- VIASAT - вся Украина
Аналоговое и цифровое телевидение:
- triolan.tv - вся Украина
- VOLIA - вся Украина
- Datagroup - Киев
- ЖМИЦ - Житомир
- McLaut - Черкассы
- Борисполь ТРК - Борисполь
- GROZA - Червоноград
- КТМ - Александрия
IPTV:
- Коло.ТВ - Киев
- Corbina - Киев
- IPNet - Киев
- Networl.lviv - Львов
- Ultra - Львов
- АСТРА - Львов
- KIM - Калуш
- Infomir - Одесса
Аналогове та цифрове телебачення + IPTV:
- Шторм ТВ - Кропивницкий
- CatNet - Подольск
Международные OTT платформы:
- LaLiga+ - Весь мир (кроме стран-агрессоров)
- OneFootball - Весь мир (кроме стран-агрессоров)
- PANDA Interactive - США, Канада, Великобритания, США
- GoNet - Чехия + Евросоюз
- Setanta Sports - Грузия, Молдова
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