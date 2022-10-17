Йовичевич: Победа над Динамо - это плод нашей работы

Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич поделился впечатлениями от победы со счетом 3:1 над Динамо в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги.

"Первое классико для меня было мечтой. Когда я был тренером Карпат и Днепра-1, хотелось обыграть гранда, а теперь хочу достойно противостоять гранду. На данный момент выиграл сильнейший, и нас это должно порадовать, придать больше уверенности, но не самоуверенности, чтобы продолжить работу в том же духе.

Не я играл против Луческу, а Шахтер играл против Динамо. То, что команда отдала все силы на футбольном поле, делает меня счастливым, гордым, потому у меня команда с характером. Первые 20 минут была некая скованность, команда чувствовала мандраж, так как в таких ответственных играх у тебя нет права на ошибку.

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Днепр-1 сносит все на своем пути, и нам надо принять этот вызов. Луческу - топ-тренер, он абсолютный топ, и мне как молодому тренеру хочется повторить его достижения, так как он титулованный тренер, который выиграл много трофеев. За прошедшие игры он меня многому научил: какие механизмы он использует в игре своих команд и что надо для того, чтобы твоя команда была успешной. Но я беру некоторые моменты не только от него, а и от других тренеров, так как ты постоянно что-то подчеркиваешь для себя. А уже через свою идею делаешь комплекс моделей игры, которые мы видели на футбольном поле. Можно сказать, что Луческу мне помог усовершенствовать себя как тренера.

Я не знаю, сейчас ли пик формы. Вообще, я не верю ни в пик периодизации, ни в пик формы, ни в пик жизни. Ты должен всегда быть сфокусированным на настоящем и давать максимум на сегодняшний день. Уже сегодня ты моделируешь свое завтра. Легко играть классико, но до этого матча было настолько много работы и тренировок, которые никто не видит. Нельзя просто нажать кнопку и обыграть Динамо - это невозможно, так что победа - это плод нашей работы. Концентрация и мотивация, которую показывает команда, умножается на талант", - приводит слова Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Шахтер - Динамо (3:1).