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Шахтер - Динамо 3:1 видео голов матча 16.10.22

Вашему вниманию видео голов и лучшие моменты встречи.
Вчера, 22:13
Шахтер - Динамо / УПЛ
Шахтер - Динамо / УПЛ
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В воскресенье, 16 октября, в рамках 7 тура УПЛ Шахтер принимал Динамо.

Александр Зубков стал тем, кто первым открыл счет в данной встреча. Мудрик подал с углового, Траоре перевел на дальнею штангу, где вингер точно пробил.

На старте второго тайма Цыганков исполнил подачу в штрафную, где Ванат головой забил в ворота Шахтера. Прошло буквально минут и донецкой команде удалось вновь выйти вперед – Мудрик совершил сольный проход, результатом чего стал гол.

Финальную точку Шахтер поставил после удаления Забарного. Мудрик вышел на свободное пространство по флангу, отдал на Сикана, который и поразил пустые ворота. В концовке Динамо старалось изменить счет на табло, но создать в атаке в меньшинстве ничего не сумело.

Вашему вниманию видео всех голов матча Шахтер - Динамо в седьмом туре УПЛ:

Шахтер – Динамо 3:1
Голы: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сикан, 74 – Ванат, 46

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Бондаренко, Степаненко (Назарина, 76), Судаков (Джурасек, 80)– Зубков, Мудрик (Петряк, 80) – Траоре (Сикан, 59).

Динамо: Нещерет – Тымчик (Кабаев, 64, Попов, 75), Забарный, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 64) – Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 64) – Цыганков, Буяльский, Караваев (Кендзера, 86) – Ванат.

Предупреждения: Михайличенко, Конопля, Сикан, Степаненко, Петряк – Вивчаренко, Ванат

Удаление: Забарный, 69

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