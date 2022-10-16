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Шахтер опередил Динамо по количеству побед в очном противостоянии в рамках УПЛ

"Горнякам" помог триумф в последнем матче чемпионата Украины.
Сегодня, 19:59
Шахтер - Динамо
Шахтер - Динамо
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В седьмом туре чемпионата Украины донецкий Шахтер победил Динамо Киев со счетом 3:1.

Благодаря данному триумфу "горняки" опередили киевлян по колиечеству побед в очных матчах в УПЛ.

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У донецкого клуба 25 побед, у Динамо - 24 триумфа. Также 18 раз в украинском первенстве команды играли вничью.

 В турнирной таблицы нынешнего розыгрыша турнира Шахтер занимает 2 место с 18 очками, а у "сине-белых" 9 позиция с 9 пунктами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер - динамо
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