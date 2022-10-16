Шахтер в зрелищном матче обыграл Динамо

В рамках центрального матча седьмого тура чемпионата Украины Шахтер во Львове принимал Динамо Киев.

На старте первого тайма команды присматривались друг к другу, особо не создавая моменты. Несмотря на спокойный старт, Екатерина Монзуль показала три желтые карточки в первые минуты, ведь футболисты грубо играли и срывали контратаки.

Динамо больше владело мячом, но Шахтер быстрее атаковал за счет прорывов Мудрика и Зубков. Именно Александр стал тем, кто первым открыл счет в данной встречи. Мудрик подал с углового, Траоре перевел на дальнею штангу, где Зубков точно пробил.

Динамо атаковало, больше держало мяч, но все их попытки ударов были спокойными, ведь Трубин без нервов и напряжения отбивал удары. В обороне же киевляне не доигрывали и не всегда успевали, что привело к пенальти: Траоре пробил после подачи, Мудрик ворвался на подбор, однако Тымчик сфолил. Траоре подошел к мячу, но реализовать пенальти не сумел – Нещерет потянул удар с точки.

Старт второго тайма выдался особо ярким. Цыганков исполнил подачу в штрафную, где Ванат головой забил в ворота Шахтера. Прошло буквально минут и донецкой команде удалось вновь выйти вперед – Мудрик совершил сольный проход, результатом чего стал гол.

Игра немного успокоилась, но адреналин на поле нет, – Забарный в средине второго тайма был удален за фол последней надежды против Сикана. Стоит отметить, что сам Илья был виноват в эпизоде, ведь не сумел принять мяч.

Буквально пару минут и Шахтер увеличил свое преимущество – Мудрик вышел на свободное пространство по флангу, отдал на Сикана, который и поразил пустые ворота. В концовке Динамо старалось изменить счет на табло, но создать в атаке в меньшинстве ничего не сумело.

В турнирной таблице чемпионата Украины Шахтер идет на втором месте, имея после шести игр 16 очков. Динамо же располагается на девятой позиции с 9 баллами.

Шахтер – Динамо 3:1

Голы: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сикан, 74 – Ванат, 46

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Бондаренко, Степаненко (Назарина, 76), Судаков (Джурасек, 80)– Зубков, Мудрик (Петряк, 80) – Траоре (Сикан, 59).

Динамо: Нещерет – Тымчик (Кабаев, 64, Попов, 75), Забарный, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак, 64) – Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 64) – Цыганков, Буяльский, Караваев (Кендзера, 86) – Ванат.

Предупреждения: Михайличенко, Конопля, Сикан, Степаненко, Петряк – Вивчаренко, Ванат

Удаление: Забарный, 69