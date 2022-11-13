Шахтер - Заря 2:2: обзор матча и результат игры 13.11.2022

При этом на ход игры серьезно повлияли некоторые ошибки судейской бригады и отсутствие ВАРа.

В воскресенье, 13 ноября, на Арене Львов в центральном поединке 13-го тура УПЛ сошлись Шахтер и Заря. Команды не сумели определить сильнейшего, расписав результативную ничью 2:2.

"Горнякам" удалось отметиться быстрым голом, автором которого стал Артем Бондаренко. Но, судя по повторам, судейская бригада во главе с Катериной Монзуль не заметила у Бондаренко положение вне игры.

Оказавшись в роли отстающих, подопечным Патрика ван Леувена удалось восстановить паритет голом в раздевалку. Иронично, что голом отметился воспитанник Шахтера Игорь Кирюханцев, с недавних пор играющий за Зарю.

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Сразу после перерыва Кирюханцев отдал голевую передачу на Сергея Булецу который вывел луганчан вперед. Затем случились два чистых гола "оранжево-черных" которые были отменены.

Но даже это не помешало дончанам отыграться. Валерий Бондарь с передачи Михаила Мудрика сделал счет 2:2 который продержался до самого конца.

Ни один из коллективов не смог воспользоваться потерей очков в исполнении Днепра-1. Шахтер продолжает идти вторым с 27-ю очками, в то время как "черно-белые" отстают на четыре балла, сыграв при этом на один матч больше.

Статистика матча Шахтер - Заря 13-го тура УПЛ

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 6 - 3

Удары в створ: 2 - 2

Атаки: 89 - 69

Шахтер - Заря 2:2

Голы: Бондаренко, 13, Бондарь, 64 - Кирюханцев, 45+1, Булеца, 46.

Шахтер: Трубин - Бондарь, Кривцов (Тейлор, 84), Матвиенко, Михайличенко - Степаненко (Петряк, 84), Судаков, Бондаренко, Крыськив (Назарина, 59), Мудрик - Траоре (Сикан, 59).

Заря: Мацапура - Данченко, Бутко, Батагов, Вантух (Снурницын, 70) - Булеца (Антюх, 70), Бражко, Чурко - Кирюханцев (Алибеков, 81), Мишнев (Михайленко, 81), Лунев (Русин, 60).

Предупреждения: Траоре, Мудрик - Антюх.