iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер - Заря 2:2: обзор матча и результат игры 13.11.2022

При этом на ход игры серьезно повлияли некоторые ошибки судейской бригады и отсутствие ВАРа.
Сегодня, 17:16
Шахтер - Заря / УПЛ
Шахтер - Заря / УПЛ

В воскресенье, 13 ноября, на Арене Львов в центральном поединке 13-го тура УПЛ сошлись Шахтер и Заря. Команды не сумели определить сильнейшего, расписав результативную ничью 2:2.

"Горнякам" удалось отметиться быстрым голом, автором которого стал Артем Бондаренко. Но, судя по повторам, судейская бригада во главе с Катериной Монзуль не заметила у Бондаренко положение вне игры.

Оказавшись в роли отстающих, подопечным Патрика ван Леувена удалось восстановить паритет голом в раздевалку. Иронично, что голом отметился воспитанник Шахтера Игорь Кирюханцев, с недавних пор играющий за Зарю.

Читай также: Динамо в меньшинстве не сумело обыграть Колос

Сразу после перерыва Кирюханцев отдал голевую передачу на Сергея Булецу который вывел луганчан вперед. Затем случились два чистых гола "оранжево-черных" которые были отменены.

Но даже это не помешало дончанам отыграться. Валерий Бондарь с передачи Михаила Мудрика сделал счет 2:2 который продержался до самого конца.

Ни один из коллективов не смог воспользоваться потерей очков в исполнении Днепра-1. Шахтер продолжает идти вторым с 27-ю очками, в то время как "черно-белые" отстают на четыре балла, сыграв при этом на один матч больше.

Статистика матча Шахтер - Заря 13-го тура УПЛ

Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 6 - 3
Удары в створ: 2 - 2
Атаки: 89 - 69

Шахтер - Заря 2:2
Голы: Бондаренко, 13, Бондарь, 64 - Кирюханцев, 45+1, Булеца, 46.

Шахтер: Трубин - Бондарь, Кривцов (Тейлор, 84), Матвиенко, Михайличенко - Степаненко (Петряк, 84), Судаков, Бондаренко, Крыськив (Назарина, 59), Мудрик - Траоре (Сикан, 59).

Заря: Мацапура - Данченко, Бутко, Батагов, Вантух (Снурницын, 70) - Булеца (Антюх, 70), Бражко, Чурко - Кирюханцев (Алибеков, 81), Мишнев (Михайленко, 81), Лунев (Русин, 60).

Предупреждения: Траоре, Мудрик - Антюх.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Шахтер Донецк Заря Луганск

Статьи по теме

Скорая увезла игрока Вереса, который потерял сознание на скамейке запасных Скорая увезла игрока Вереса, который потерял сознание на скамейке запасных
Металлист 1925 одержал волевую победу над Ингульцом Металлист 1925 одержал волевую победу над Ингульцом
Игрок юношеского состава МЮ отпраздновал гол в ворота Ман Сити в стиле и Роналду, и Холанда Игрок юношеского состава МЮ отпраздновал гол в ворота Ман Сити в стиле и Роналду, и Холанда
"С удовольствием поеду в Катар, когда там начнут выполнять обязательства по правам человека": Известная певица опровергла участие в церемонии открытия ЧМ-2022 "С удовольствием поеду в Катар, когда там начнут выполнять обязательства по правам человека": Известная певица опровергла участие в церемонии открытия ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: пас не глядя от Дончича и данк Зайона
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: пас не глядя от Дончича и данк Зайона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа19:33
Игрок юношеского состава МЮ отпраздновал гол в ворота Ман Сити в стиле и Роналду, и Холанда
Европа19:29
"С удовольствием поеду в Катар, когда там начнут выполнять обязательства по правам человека": Известная певица опровергла участие в церемонии открытия ЧМ-2022
НБА18:58
Ирвинг отобрал у ЛеБрона звание самого ненавистного игрока НБА
Европа18:50
Ван Леувен - о матче с Шахтером: Хорошая игра, и результат неплохой
Европа18:20
Футболист МЮ проведет юбилейный матч в АПЛ
Теннис18:13
Итоговый турнир-2022 (ATP): Рууд обыграл Оже-Альяссима, Надаль - с Фритцом
НБА18:03
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: пас не глядя от Дончича и данк Зайона
Украина17:58
"Скучаем по тебе": Шахтер акцентировал внимание на отсутствие VAR в матче против Зари
Украина17:46
Скорая увезла игрока Вереса, который потерял сознание на скамейке запасных
Европа17:27
Новичок Айнтрахта установил рекорд Бундеслиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK