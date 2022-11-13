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Динамо в меньшинстве не сумело обыграть Колос

Киевский клуб потерял очки в матче с середняком.
Сегодня, 16:57
ФК Динамо / Getty Images
ФК Динамо / Getty Images

В воскресенье, 13 ноября, в рамках 13-го тура УПЛ Динамо встречалось с Колосом. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

В первой половине встречи хозяева активно прессинговали ворота соперника. Киевляне нанести 12 ударов, 8 из которых пришлись в створ, однако ни один из них не оказался результативным.

Во второй половине встречи игра выровнялась, и моменты появились уже у гостей. Повлияло на это удаление центрального защитника Динамо Дениса Попова. Несмотря на игру в меньшинстве, киевляне пытались вырвать для себя победу, однако матч так и завершился вничью.

После 13-ти туров Динамо занимает лишь пятое место с 20-ю баллами, а Колос находится на седьмой строчке, набрав 16 очков.

Динамо Киев - Колос 0:0

Динамо: Бущан, Овчаренко (Дубинчак, 65), Д. Попов, Сидорчук, Кабаев (Лонвейк, 65), Шепелев (Сирота, 70), Цыганков, Караваев, Забарный, Буяльский, Беседин (Гармаш, 46)

Колос: Волынец, Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Золотов, Милько (Задоя, 81), Ореховский (Богданов, 70), Болбат, Мякушко, Ильин, Безбородько (К. Попов, 70)

Предупреждения: Д. Попов (25), Кабаев (48) – Ореховский (14), Ильин (26), Болбат (83)

Удаление: Д.Попов (68, вторая желтая карточка)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Колос

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