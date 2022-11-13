Бригада Монзуль сначала засчитала гол Шахтера с офсайда, а затем отменила "чистый"

На стадионе "Львов-Арена" проходит матч 13 тура УПЛ между Шахтером и Зарей. На 13-й минуте "горняки" открыли счет, но во время видеоповтора появились сомнения в офсайде.

Для Шахтера этот поединок имеет большое значение, поскольку клуб отстает от лидера чемпионата Днепра-1 на пять очков. Но победа нужна и Зори, ведь Александрия отстает всего на два балла и имеет матч в запасе.

На 13-й минуте произошел интересный эпизод - Шахтер подавал угловой, мяч попал в Траоре и отскочил к Бондаренко, который смог подстроиться и забить гол. Но после видеоповтора появились сомнения, а не находился ли Артем в положении вне игры.

Зарахований гол

Главный арбитр матча Екатерина Монзуль засчитала взятие ворот, поскольку система ВАР на поединке отсутствует.

Несмотря на спорный момент, луганчане усилили давление на соперника и сумели отыграть один мяч. Забитым голом отметился Игорь Кирюханцев, заперев подачу Данченко, а второй тайм начался с того, что номинальные гости вышли вперед. Булец замкнул прострел Кирюханцева с левого фланга.

А потом бригада Монзуль допустила вторую серьезную ошибку в этом матче, не засчитав "чистый" гол Бондаренко. На 52-й минуте Артем замкнул подачу Мудрика со штрафного, но получил поднятый флажок от бокового судьи. И сам Артем был в правильном положении

Не засчитанный гол №1

Уже на 55-й минуте арбитрам пришлось вновь принять непростое решение. Степаненко запер передачу Матвиенко, но судьи снова зафиксировали офсайд, здесь все не так очевидно, возможно решение и было правильным.

Позже Шахтер все же смог забить чистый гол и на 70 минуту счет в матче 2:2.