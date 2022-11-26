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Динамо не сумело на своем поле одолеть Металлист-1925

Киевский клуб потерял важные очки.
Сегодня, 15:54
Динамо - Металлист-1925 / Getty Images
Динамо - Металлист-1925 / Getty Images

В субботу, 26 ноября, в рамках 15-го тура чемпионата Украины Динамо встречалось с Металлистом-1925. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

В первом тайме лидер киевского клуба Виктор Цыганков не сумел реализовать 11-метровый на 43-й минуте, что стало ключевым эпизодом встречи. В оставшееся время матча никто из команд не сумел выйти вперед.

После 15-ти туров Динамо идет на третьем месте с 27-ю баллами, а Металлист-1925 занимает шестую строчку, набрав 18 очков.

Динамо - Металлист-1925 0:0

Динамо Киев: Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак, 62), Попов, Забарный, Караваев (Перрис, 83) – Сидорчук – Кабаев (Гармаш, 46), Лонвейк (Шепелев, 61), Буяльский, Цыганков – Ванат (Беседин, 46).

Металлист 1925: Мозиль – Капинус, Курило, Ткачук, Жичиков – Вачиберадзе (Мартынюк, 57) – Ременюк, Кравченко (Шершень, 83), Габелок, Русин – Борячук (Чирук, 76).

Предупреждения: Караваев, 54 – Ткачук, 24, Курило, 32, Капинус, 71

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Металлист-1925

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