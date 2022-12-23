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Нещерет, Трубин и Мацапура попали в подборку лучших сейвов первой части сезона УПЛ

Предлагаем вам ознакомиться с ярчайшими сейвами вратарей в осенней части чемпионата Украины.
Сегодня, 20:20
Руслан Нещерет / https://www.instagram.com/neshcheret35/
Руслан Нещерет / https://www.instagram.com/neshcheret35/

В начале декабря Рух и Черноморец провели последний матч первой части сезона-2022/23 Украинской Премьер-лиги.

Половина команд чемпионата Украины успела провести 15 матчей, остальные же будут доигрывать пропущенные туры в 2023 году.

В первой части сезона вратари всех команд имели возможность отличиться красивыми и эффектными сейвами. И многие из них сумели попасть в подборку лучших.

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Напомним, что вингер Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков отказался продлевать контракт, что ставит клуб в неудобное положение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины

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Нещерет, Трубин и Мацапура попали в подборку лучших сейвов первой части сезона УПЛ
Нещерет, Трубин и Мацапура попали в подборку лучших сейвов первой части сезона УПЛ

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