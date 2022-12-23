Нещерет, Трубин и Мацапура попали в подборку лучших сейвов первой части сезона УПЛ

Предлагаем вам ознакомиться с ярчайшими сейвами вратарей в осенней части чемпионата Украины.

В начале декабря Рух и Черноморец провели последний матч первой части сезона-2022/23 Украинской Премьер-лиги.

Половина команд чемпионата Украины успела провести 15 матчей, остальные же будут доигрывать пропущенные туры в 2023 году.

В первой части сезона вратари всех команд имели возможность отличиться красивыми и эффектными сейвами. И многие из них сумели попасть в подборку лучших.

Читай также: УАФ продлила контракты Нагорняка и Ротаня, который возглавил Александрию

Напомним, что вингер Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков отказался продлевать контракт, что ставит клуб в неудобное положение.