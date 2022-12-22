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УАФ продлила контракты Нагорняка и Ротаня, который возглавил Александрию

Оба тренера продолжат свою работу с украинскими сборными как минимум до лета 2023 года.
Сегодня, 20:30
Руслан Ротань
Руслан Ротань

В четверг, 22 декабря, прошло заседание  Исполнительного комитета УАФ, во время которого были продлены контракты двух тренеров сборных Украины.

Согласно официальному сайту УАФ, контракты тренера юношеской сборной Сергея Нагорняка и тренера молодежной сборной Руслана Ротаня подходили к концу 23 декабря, а потому было принято решение продлить их соглашения.

Ротань получит очередное продление контракта до конца Олимпиады-2024 при условии, если Украина U-21 успешно выступит на предстоящем ЧЕ-2023. Для этого украинской молодежке нужно заполучить олимпийскую лицензию. 

Новое соглашение Нагорняка с УАФ теперь рассчитано до 31 июля 2023 года.

Стоит отметить, что днем ранее Руслан Ротань стал новым главным тренером Александрии - 41-летний специалист будет совмещать работу в сборной и клубе УПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Ротань Сергей Нагорняк уаф

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