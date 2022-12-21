Ротань - новый тренер Александрии

Александрия обзавелась новым главным тренером. Свободное место в клубе Украинской Премьер-лиги занял Руслан Ротань, о чем было объявлено на официальном сайте александрийцев.

Ротань сменил в должности Юрия Гуру, который неделей ранее покинул команду. Вместе с ним ушел и весь его тренерский штаб.

"Мне очень приятно присоединиться к семье футбольного клуба Александрия", - сказал Ротань. "Мы с тренерским штабом сделаем все от нас зависящее, чтобы александрийские болельщики были довольны и игрой, и результатом".

"Мы очень рассчитываем на ребят, на то, что они нам в этом помогут и мы будем совместно радовать поклонников футбола".

Напомним, что по завершению игровой карьеры Руслан Ротань был помощником Вячеслава Шевчука в донецком Олимпике, после чего 1 ноября 2018 года возглавил молодежную сборную Украины.