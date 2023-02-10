iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Динамо продало бразильца по цене Цыганкова – журналист

Витиньо останется в Бразилии.
Сегодня, 19:44
Витиньо / ФК Динамо Киев
Витиньо / ФК Динамо Киев

Вингер киевского Динамо Витиньо не вернется в клуб по аренде в Атлетико Паранаэнсе.

Как сообщает бразильский журналист Жулиано Лоренц Оскар, футболист переберется в другой бразильский клуб – Ред Булл Брагантино.

Интересно также, что киевляне должны получить за своего игрока пять миллионов евро, столько же, сколько за Виктора Цыганкова заплатила Жирона[[/link_local]] в прошлом месяце.

В 2023 году Витиньо за Атлетико провел пять матчей (из восьми) и отметился в них тремя результативными передачами. За всю свою карьеру в Динамо он сыграл всего 13 поединков (трижды в Лиге чемпионов), в которых забил три мяча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

Статьи по теме

Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
"Команда моей жизни": Экс-нападающий Динамо высказался о возможном возвращении в киевский клуб "Команда моей жизни": Экс-нападающий Динамо высказался о возможном возвращении в киевский клуб
Динамо - Вайле 2:0 Видео голов и обзор товарищеского матча Динамо - Вайле 2:0 Видео голов и обзор товарищеского матча
Голы Супряги и Яцыка позволили Динамо победить датский Вайле Голы Супряги и Яцыка позволили Динамо победить датский Вайле
Помочь журналистам

Видео

Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции
Марсель - ПСЖ 2:1 Роскошный победный гол Малиновского и обзор матча Кубка Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек - лидер, Цуренко вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/2023: старт чемпионата мира в Германии
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернулся на вершину, Крутых установил собственный рекорд
просмотров

Последние новости

Европа20:55
Барселона намерена оспорить отказ ФИФА оформить трансфер защитника ЛА Гэлакси
НБА20:37
НБА определила замены Дюранту, Карри и Зайону на Матче всех звезд
Киберспорт20:32
IEM Katowice 2023: NaVi обыграли Outsiders и вышли в полуфинал турнира
Европа20:20
Челси навяжет борьбу Манчестер Юнайтед в гонке за ключевого игрока Наполи
Биатлон20:04
Чемпионат мира по биатлону: определился состав мужской сборной на спринт
Киберспорт19:56
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Украина19:44
Динамо продало бразильца по цене Цыганкова – журналист
Киберспорт19:29
NaVi одолели "армян" из Outsiders в четвертьфинале IEM Katowice
Европа19:13
Месси, Мбаппе и Бензема вошли в финальную тройку номинантов на приз лучшему игроку года The Best
Европа18:48
Анчелотти прокомментировал слухи о работе в сборной Бразилии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK