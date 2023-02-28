УАФ планирует вернуть болельщиков на трибуны стадионов

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поделился мнением о возобновлении чемпионата Украины по футболу. В рамах перенесенного шестого тура Александрия сыграла вничью с Металлистом 1925 (3:3).

Павелко в Facebook опубликовал пост, в котором заявил о том, что болельщики могут вернуться на трибуны.

"Стартовый матч весенней части чемпионата Александрия – Металлист 1925 состоялся без зрителей. Но по инициативе и по просьбе клубов УАФ сейчас ведет диалог с Министерством молодежи и спорта Украины и областными военными администрациями по реализации возможности ограниченного допуска болельщиков на трибуны".

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"В условиях полномасштабной войны работают театры, кинозалы и концертные залы. Почему ограниченное количество зрителей (с четким соблюдением соответствующего протокола безопасности) не может просматривать футбольный матч?", - написал Павелко.

Отметим, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Александрия - Металлист 1925.