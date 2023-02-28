iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

УАФ планирует вернуть болельщиков на трибуны стадионов

Украинские футбольные клубы желают проводить матчи при поддержке фанатов.
Сегодня, 08:40
Александрия - Металлист 1925 / УПЛ
Александрия - Металлист 1925 / УПЛ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поделился мнением о возобновлении чемпионата Украины по футболу. В рамах перенесенного шестого тура Александрия сыграла вничью с Металлистом 1925 (3:3).

Павелко в Facebook опубликовал пост, в котором заявил о том, что болельщики могут вернуться на трибуны.

"Стартовый матч весенней части чемпионата Александрия – Металлист 1925 состоялся без зрителей. Но по инициативе и по просьбе клубов УАФ сейчас ведет диалог с Министерством молодежи и спорта Украины и областными военными администрациями по реализации возможности ограниченного допуска болельщиков на трибуны".

Читай также: Трансферы УПЛ: Черноморец подписал израильтянина, Металлист усилил линию защиты

"В условиях полномасштабной войны работают театры, кинозалы и концертные залы. Почему ограниченное количество зрителей (с четким соблюдением соответствующего протокола безопасности) не может просматривать футбольный матч?", - написал Павелко.

Отметим, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Александрия - Металлист 1925.


Статьи по теме

Гвоздик: Возможно, через два боя я буду готов боксировать за титул Гвоздик: Возможно, через два боя я буду готов боксировать за титул
Усик - о бое с Фьюри: Большой день приближается Усик - о бое с Фьюри: Большой день приближается
Алаба выбрал Месси, а не Бензема, Салах – Винисиуса: как голосовали капитаны сборных Алаба выбрал Месси, а не Бензема, Салах – Винисиуса: как голосовали капитаны сборных
В НБА обсуждают снижение возрастного ценза для участия в драфте В НБА обсуждают снижение возрастного ценза для участия в драфте
Помочь журналистам

Видео

Фанаты Бешикташа забросали поле тысячами мягких игрушек
Фанаты Бешикташа забросали поле тысячами мягких игрушек

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс11:17
Усик - о бое с Фьюри: Большой день приближается
Европа11:00
Алаба выбрал Месси, а не Бензема, Салах – Винисиуса: как голосовали капитаны сборных
НБА10:46
В НБА обсуждают снижение возрастного ценза для участия в драфте
Европа10:43
Сногсшибательная красотка утешила Кариуса после поражения в финале Кубка лиги
Европа10:23
Месси поставил Неймара на первое место в голосовании FIFA The Best
Бокс10:19
WBO назначила Кроуфорду обязательного претендента
Украина09:56
"Осталось совсем немного": Шапаренко - о восстановлении от травмы
Европа09:47
Мбаппе поздравил Месси с наградой FIFA The Best
Европа09:37
Ярмоленко и Ротань проголосовали от Украины на премии FIFA The Best
Теннис09:21
Костюк и Ястремская вылетели в первом раунде парного турнира WTA250 в США
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK