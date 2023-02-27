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Александрия - Металлист 1925 3:3 видео голов и лучших моментов матча 27.02.2023 УПЛ

Представляем вашему вниманию обзор первого поединка чемпионата Украины после зимнего перерыва.
Сегодня, 18:24
Александрия - Металлист 1925 / УПЛ
Александрия - Металлист 1925 / УПЛ

В понедельник, 27 февраля, состоялся перенесенный матч шестого тура Украинской Премьер-лиги между Александрией и Металлистом 1925.

Команды выдали сверхрезультативную игру - в первой встрече после зимнего перерыва коллективы назабивали по три гола на каждого. Руслан Ротань начал свою работу в Александрии с результативного ничейного результата.

Вашему вниманию видео всех голов матча Александрия - Металлист 1925 в шестом туре УПЛ:

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Александрия - Металлист 1925 3:3
Голы: Третьяков, 7, 68, Кобзарь, 81 - Ткачук, 21, Бичек, 32, Шершень, 47

Владение мячом: 63% - 37%
Удары по воротам: 13-4
Удары в створ: 7-3
Угловые: 12-3

Александрия: Горох — Мирошниченко, Логинов, Бабогло, Цуриков (Калитвинцев, 67) — Михайленко, Рыбалка (Ковалец, 67) — Мустафаев (Авагимян, 87), Волошин (Кобзарь, 46), Шулянский,(Кожушко, 46) — Третьяков.

Металлист 1925: Мозиль (Сидоренко, 56) — Жичиков, Безуглый, Ткачук, Шершень (Дмитренко, 79) — Мартинюк — Русин, Вачиберадзе (Абдуллаев, 80), Бичек (Капинус, 65), Ременюк — Чирук.

Предупреждения: Чирук, Вачибердазе, Русин, Ткачук.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины Металлист 1925

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Александрия - Металлист 1925 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Александрия - Металлист 1925 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

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