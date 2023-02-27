Трубин сообщил Шахтеру, что хочет уйти - журналист

Анатолий Трубин сообщил руководству донецкого Шахтера, что он хочет будущим летом перейти в клуб из Европы. Об этом рассказал Виктор Вацко в своей программе Вацко Live.

По информации источника, "горняки" понимают и желание футболиста, и сложную ситуацию вокруг его контракта, который подойдет к концу летом 2024 года.

Чтобы не потерять Трубина бесплатно, Шахтер будет вынужден продать его по окончанию нынешнего сезона.

Как заявил Вацко, вратарь не имеет желания подписывать новый контракт с "оранжево-черными", которые недавно подписали его коллегу по амплуа Дмитрия Ризныка.

Агенты 21-летнего голкипера ожидают, что за их клиента Шахтер сможет получить от 12 о 15 миллионов евро.

Ранее стало известно, что многие европейские клубы обратили свое внимание на Анатолия Трубина после его блестящего выступления в матче против Ренна.