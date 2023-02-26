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Трубин заинтересовал множество европейских клубов

Все оценили перфоманс Анатолия против Ренна.
Сегодня, 15:05
Анатолий Трубин / shakhtar.com
Анатолий Трубин / shakhtar.com

Вратарь Шахтера Анатолий Трубин очень близок к тому, чтобы летом сменить клубную прописку.

После своего удачного выступления в матче против Ренна украинский голкипер попал в шорт-листы многих европейских клубов, включая и представителей топ-5 лиг.

В частности, в списке тех, кто интересуется Трубиным можно отметить миланский Интер и даже Ливерпуль. Также ранее сообщалось об интересе со стороны Севильи.

Насколько известно, "горняки" не сильно против расстаться со своим вратарем, Анатолия оценивают примерно в 40 млн евро. 

Кроме того Трубин отказывается продлевать с клубом контракт, чей срок истекает в 2024 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Анатолий Трубин

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