Трубин заинтересовал Севилью

На украинского вратаря Анатолия Трубина появился первый претендент среди команд топ-5 лиг.

Как сообщает издание Gol, в услугах голкипера заинтересована испанская Севилья.

"Нервионцы" ищут замену марокканцу Буну, на которого претендуют клубы АПЛ.

В связи с тем, что у Трубина осталось немногим более года по контракту и, судя по всему, продлевать он его не будет, Севилья готова предложить лишь 5 млн евро.

Во всех турнирах текущего сезона украинец провел 19 поединков. На его счету пять сухих матчей и 22 пропущенных гола.