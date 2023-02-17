iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Трубин заинтересовал Севилью

Украинец может перебраться в Ла Лигу.
Сегодня, 13:40
Анатолий Трубин
Анатолий Трубин

На украинского вратаря Анатолия Трубина появился первый претендент среди команд топ-5 лиг.

Как сообщает издание Gol, в услугах голкипера заинтересована испанская Севилья.

"Нервионцы" ищут замену марокканцу Буну, на которого претендуют клубы АПЛ.

В связи с тем, что у Трубина осталось немногим более года по контракту и, судя по всему, продлевать он его не будет, Севилья готова предложить лишь 5 млн евро.

Во всех турнирах текущего сезона украинец провел 19 поединков. На его счету пять сухих матчей и 22 пропущенных гола.


Статьи по теме

Колос арендовал защитника Динамо Колос арендовал защитника Динамо
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Павелко временно отстранили от должности президента УАФ Павелко временно отстранили от должности президента УАФ
Помочь журналистам

Видео

Голевая заруба и боевая ничья: Видео голов и обзор матча Барселона - Манчестер Юнайтед
Голевая заруба и боевая ничья: Видео голов и обзор матча Барселона - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина14:45
Колос арендовал защитника Динамо
Киберспорт14:30
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Киберспорт14:20
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Украина14:13
Павелко временно отстранили от должности президента УАФ
Формула 114:00
Зидан стал амбассадором французской команды Формулы-1
Европа13:40
Трубин заинтересовал Севилью
Бокс13:20
Стало известно условие, при котором состоится бой Фьюри - Джошуа
Украина12:53
Шахтер Донецк: все трансферы
Украина12:51
Шахтер нацелился на защитника Аль-Айна Реброва
НБА12:50
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Макдэниэлса возглавил рейтинг
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK