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Ренн - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча 23.02.2023 Лиги Европы

Представляем вашему вниманию обзор ответной встречи второго по статусу еврокубка Старого Света.
Сегодня, 01:44
Шахтер Донецк / ФК Шахтер Донецк
Шахтер Донецк / ФК Шахтер Донецк

В четверг, 23 февраля, на Стад де ла Рут де Лорьян состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между Ренном и донецким Шахтером.

Победив в первой встрече со счетом 2:1, команда Игора Йовичевича не смогла удержать преимущество. На старте второй половины Карл Токо Экамби сравнял счет в противостоянии, после чего игра перешла в дополнительное время.

На 106-й минуте Ибрагим Салах сделал счет 2:0 в пользу французов, но на 119-й минуте "горняки" забили необходимый гол. 

В первых пяти ударах серии пенальти обе команды допустили по два промаха, поле чего Анатолий Трубин совершил третий сейв, а Кевин Келси точным ударом вывел Шахтер в 1/8 финала.

Вашему вниманию видео всех голов матча Ренн - Шахтер в 1/16 финала Лиги Европы:

Ренн - Шахтер 2:1 (пен. 4:5) (1:2 первый матч)
Голы: Экамби, 52, Салах, 106 - Белосян, 119 (аг)

Владение мячом: 53% - 47%
Удары по воротам: 23 - 9 
Удары в створ: 9 - 3
Офсайды: 1 - 5
Угловые: 5 - 3
XG: 2.54 - 0.46

Ренн: Манданда – Спенс, Белосян, Омари, Трюффер (Мелинг, 96)– Доку, Сантамария (Салах, 97), Майер (Угочукву, 72), Токо-Экамби (Дуэ, 96) – Калимуэндо (Тет, 85), Гуири.

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко (Назарина, 100), Бондаренко – Зубков (Келси, 112), Судаков, Топалов (Джурасек, 80), – Траоре (Сикан, 80)

Предупреждения: Спенс – Бондарь, Траоре, Михайличенко, Конопля, Матвиенко

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ренн Шахтер Донецк

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Ренн - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ренн - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

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