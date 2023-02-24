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Ренн - Шахтер: обзор матча и результат игры

Донецкий коллектив продолжит свое выступление в текущем еврокубковом сезоне.
Сегодня, 00:52
ФК Шахтер Донецк
ФК Шахтер Донецк

В четверг, 23 февраля, в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы Ренн на своем поле принимал Шахтер. В первой игре "горняки" добыли победу со счетом - 2:1.

С первых минут поединка французский коллектив показал свой настрой на поединок – Ренн очень сильно и активно атаковал ворота Шахтера. Трубин сделал несколько шикарных сейвов после ударов Спенса, Маєра, Трюффера. Если бы не игра украинского голкипера, то счет был бы открыт.

В средине тайма Шахтер открыл счет, а автором гола стал Траоре. Форвард был первым на отскоке после углового, а потом отправил мяч в ворота. Правда после момента, арбитр воспользовался VAR, который зафиксировал игру рукой у Бондаренко. Гол отменили.

После случившегося эпизода, игра немного успокоилась. Но что было стабильным, так это игра Трубина, который совершил несколько важных сейвов до перерыва.

Старт второго тайма выдался провальным для Шахтера. Ренну удалось забить, а автором гола стал Экамби. Французский клуб провел контратаку, которая завершилась точным пасом на Гуири и сильным ударом Экамби.

Средина второго тайма прошла в борьбе и в фолах. Несмотря на это, команды создали свои моменты. Конопля слету пробил, но Манданда сделал шикарный сейв в прыжке. Затем Доку мог забить второй в ворота Шахтера, но защитники не позволили долететь мячу к воротам.

В концовке основного времени хозяева имели все шансы, чтобы победить с нужным счетом, но не хватило им точности. Сначала Трюффер пробил выше ворот, а затем Те пробил мощно, но Трубин отбил.

В первом экстра-тайме Ренн продолжил доминировать на поле, что привело к пару опасных моментов. Наилучший шанс имел Гуири, но Трубин снова был великолепен на линии ворот. Второй экстра-тайма начался молниеносно и триумфально для Ренна. Доку выиграл борьбу у Матвиенко, отдал на Салаха и тот забил в пустые ворота. Казалось, что шансов отыграться у Шахтера нет, но Белосян срезал мяч в свои ворота. Таким образом, игра перешла в серию пенальти.

В серии пенальти у Шахтера не забили Бондарь и Сикан, но Трубин сделал несколько сейвов, что позволило команде выйти в 1/8 финал Лиги Европы.

Статистика матча Ренн - Шахтер 1/16 финала Лиги Европы

Ренн - Шахтер 2:1 (пен. 4:5) (1:2 первый матч)
Голы: Экамби, 52, Салах, 106 - Белосян, 119 (аг)

Владение мячом: 53% - 47%
Удары по воротам: 23 - 9 
Удары в створ: 9 - 3
Офсайды: 1 - 5
Угловые: 5 - 3
XG: 2.54 - 0.46

Ренн: Манданда – Спенс, Белосян, Омари, Трюффер (Мелинг, 96)– Доку, Сантамария (Салах, 97), Майер (Угочукву, 72), Токо-Экамби (Дуэ, 96) – Калимуэндо (Тет, 85), Гуири.

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко (Назарина, 100), Бондаренко – Зубков (Келси, 112), Судаков, Топалов (Джурасек, 80), – Траоре (Сикан, 80)

Предупреждения: Спенс – Бондарь, Траоре, Михайличенко, Конопля, Матвиенко

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер ренн

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