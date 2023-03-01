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Центрбек Динамо перешел в Зарю

В дедлайн трансферов УПЛ команда Патрика ван Леувена подписывает игроков одного за другим.
Сегодня, 19:33
Никита Бурда / ФК Заря
Никита Бурда / ФК Заря

Сразу за сообщением об аренде Эдуардо Герреро из Маккаби Тель-Авив, из стана луганской Зари пришла следующая трансферная бомба.

Как сообщает официальный сайт луганчан, остаток нынешнего сезона под руководством Патрика ван Леувена будет доигрывать центрбек киевского Динамо Никита Бурда.

Стоит отметить, что контракт 27-летнего украинца с "бело-синими" подойдет к концу будущим летом.

Бурда - воспитанник Динамо. В составе столичного клуба он дебютировал в сезоне-2014/15. В сумме за Динамо Никита провел 95 матчей во всех турнирах, отметившись 7 голами и двумя результативными передачами.

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Последние несколько лет его карьеры были омрачены постоянными травмами. В нынешнем сезоне он лишь два раза появился на футбольном поле, отыграв все 90 минут в матче против Фенербахче (1:2) в Лиге чемпионов и против Львова (1:0) в рамках УПЛ.

Также на сайте УПЛ в заявке Зари оказался защитник Ворсклы Виталий Мороховец, однако об этой сделке ни один из клубов еще не объявил.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Динамо Киев чемпионат Украины Заря Луганск Никита Бурда

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